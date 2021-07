JO : un judoka iranien dédie sa médaille à Israël !

Le judoka iranien Saeid Mollaei, exilé en Mongolie, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des -81 kg en s’inclinant face au japonais Takanori Nagase. Après la rencontre, il a adressé un message à Israël et à son ami le champion israélien Saguy Mucky : « Merci à Israël pour toute cette bonne énergie. Cette médaille est également dédiée à Israël et j’espère que les Israéliens sont heureux de mon succès. Saguy Mucky est mon ami, j’ai encore beaucoup d’amis en Israël et je n’ai de problème avec personne. Cette médaille est la preuve que le courage et l’amitié sont des valeurs gagnantes ».Lire la suite sur lphinfo.com