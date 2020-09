Jibril Rajoub promeut le terrorisme au grand jour

Suite à l’accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, Jibril Rajoub, haut fonctionnaire de l’AP, a souligné aux Palestiniens que la terreur est une option dans «la lutte» contre Israël.

Depuis que Rajoub et d’autres Palestiniens ont présenté la terreur comme une option – après une longue période de calme – il y a eu deux graves attaques terroristes palestiniennes. Un terroriste palestinien a poignardé un Israélien le week-end dernier à Rosh Haayin, le blessant gravement, tandis qu’un autre a assassiné un Israélien il y a quatre jours à Petach Tikva.



Utilisant l’euphémisme palestinien pour désigner la violence et la terreur, Rajoub a déclaré que «toutes les possibilités sont ouvertes à tous les types de résistance»:

Le secrétaire du Comité central du Fatah, Jibril Rajoub: «Notre intérêt est que la lutte nuise à l’occupation et que le coût de l’occupation sera sur l’occupation et non sur nous. Mais toutes les possibilités sont ouvertes à tous les types de résistance dans les terres occupées contre toutes les expressions de l’occupation, symboles de l’occupation.

