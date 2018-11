Jibril Rajoub s’est lancé dans une nouvelle attaque en règle contre le président américain et le Premier ministre israélien : « Netanyahou parle de la situation humanitaire à Gaza alors que c’est lui qui en est le responsable avec la violence et le terrorisme qu’il emploie. Qui est responsable de cette situation ? C’est vous Netanyahou et Donald […]Lire la suite sur lphinfo.com