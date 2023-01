Jets de pierre sur une ambulance dans le Goush Etsion

Jeudi matin, une secouriste bénévole de United Hatzalah a été blessée lorsque des Palestiniens ont jeté des pierres sur l’ambulance qu’elle conduisait à proximité du village de Tekoa dans le Goush Etzion. Le pare-brise de l’ambulance a été brisé et la secouriste, Rachel Chuna, a été légèrement blessée au bras. Elle s’est immédiatement dirigée vers la ville de Tekoa et a été soignée par le premier secouriste arrivé sur les lieux, le bénévole de United Hatzalah Karim Tarwah, résident musulman de Jérusalem-Est et concierge dans l’une des écoles de la ville. Lire la suite sur lphinfo.com