Jet de brassard, bagarre et buts à la chaine……Qui est Eran Zahavi, le meilleur buteur des qualifications de l’Euro 2020 ? (Vidéos)

Il a fait mieux que Harry Kane, Cristiano Ronaldo ou Romelu Lukaku. Avec déjà neuf buts au compteur, l’Israélien Eran Zahavi est actuellement le meilleur réalisateur des éliminatoires de l’Euro 2020. L’attaquant israélien de 32 ans tentera de poursuivre sur sa lancée durant la trêve face à l’Autriche et la Lettonie, et de se faire connaître un peu plus du grand public, lui qui a surtout brillé dans des championnats secondaires, ou pour des coups de sang…….Détails et Vidéos…….