Sur Jérusalem, la réciprocité éthique avec les arabes reste une illusion

Le vrai sujet est là: j’ai une conviction simple; et j’admets ceux qui n’ont pas la même…Mais je n’admets pas ceux qui refusent mon droit à penser différemment. Ainsi, le nombre de fois (plusieurs centaines) où Jérusalem est cité me donne t-il le droit d’avancer cela comme argument? Si je n’ai pas le droit je l’accepte aussi: mon adversaire peut parfaitement dire que les textes religieux n’ont pas de place dans l’Histoire.

Mais alors, si c’est ça, prenons la symétrie: plus de dar-el-el-islam, plus de supériorité de l’islam sur les autres, plus de valeur religieuse à Al Qods et aux mosquées qui s’y trouvent, plus de Bourak et autres symboles à deux sous. Plus que l’Histoire , donc les guerres et leurs résultats. Plus de discussions sur le droit des peuples avec leurs religions…



Et les palestiniens sont hors jeu pour longtemps…C e n’est pas ma vision, évidemment, mais il serait temps de comprendre que l’hypocrisie n’a pas sa place dans ce débat. Je n’ai pas attendu FB pour avoir des amis arabes; mais ils ont toujours accepté mon droit à dire librement ce que je pense, et eux aussi, avec une double règle: le respect de nos cultures respectives ET une volonté réelle de paix .

Tout texte, même religieux qui dit la supériorité des uns est un scandale moral….