Jérusalem: la marche des drapeaux aura lieu selon l’itinéraire prévu

La Cour suprême a rejeté la requête d'organisations et personnes de gauche qui demandaient à ce que l'itinéraire de la traditionnelle marche des drapeaux de Yom Yeroushalaïm ne passe pas le long des quartiers arabes, notamment près de la Porte de Damas. Les juges ont estimé que les requérants ne peuvent représenter la population musulmane concernée d'autant plus qu'aucun habitant des quartiers arabes ne s'est joint à leur démarche. La requête était déposée par l'organisation Ir Amim, des activistes associatifs et des universitaires.