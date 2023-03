Jérusalem: A la recherche (ratée) de l’Arche perdue

Il y a plus d’un siècle, un groupe de chasseurs de trésors anglais s’est présenté à Jérusalem avec les objectifs les plus ambitieux : ils étaient déterminés à trouver les trésors des anciens rois bibliques, rien de moins. Cette grande quête et ses résultats étranges ont fait des gros titres sensationnels dans les journaux du monde entier, sans parler des émeutes qui ont éclaté à travers la ville…

Retrouver l’Arche d’alliance, les trésors du Temple ? La rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les objectifs étaient impensables. Peut-être trop fantastique pour y croire. Et pourtant beaucoup l’ont fait.

À la mi-avril 1911, une équipe de chasseurs de trésors anglais était occupée au travail à Jérusalem. Ils creusaient sous le Dôme du Rocher, sous le Mont du Temple – le Noble Sanctuaire, l’un des monuments religieux les plus sacrés et les plus sensibles au monde. Ils ont en fait reçu la permission, en quelque sorte, de le faire, mais cela n’a pas rendu l’acte moins scandaleux.

C’est dans la nuit du 12 avril que les fouilles ont pris fin brusquement : la mauvaise personne a découvert les fouilles, et il est vite devenu clair que rester à Jérusalem était dangereux. L’équipe a emballé son équipement et ses découvertes et a quitté la ville en toute hâte. Ils étaient partis depuis longtemps lorsque la rumeur commença à se répandre que des aventuriers britanniques s’étaient enfuis avec les trésors des anciens rois juifs.

La presse n’a pas ressenti le besoin de minimiser l’événement. Des journaux respectables ont déclaré que les artefacts volés comprenaient la couronne du roi Salomon, son épée et son anneau, ainsi qu’un ancien manuscrit de la Bible (bien avant la découverte des manuscrits de la mer Morte). Le New York Times a publié le titre suivant : « Autant en emporte le trésor qui appartenait à Salomon ». Certaines dépêches mentionnent même la découverte de l’Arche d’Alliance elle-même.



« Stealing the Law » – John Bull, l’équivalent britannique de l’Oncle Sam, s’enfuit avec les Dix Commandements et d’autres trésors anciens. Cette caricature de l’affaire Parker parut dans le numéro du 13 mai 1911 de The Warheiht (« La vérité »), un journal yiddish basé à New York.

« On pense que les explorateurs ont trouvé la couronne de Salomon, son épée et son anneau et un ancien manuscrit de la Bible », du numéro du 20 mai 1911 de The Reform Advocate

Un rapport plus sceptique sur l’incident dans l’édition du 12 mai 1911 de The Jewish Voice , mentionnant des « contes de fées »…

L’incident a rapidement conduit au chaos. Des émeutes ont éclaté à Jérusalem, les citoyens locaux se sont mis en grève et ont exprimé leur fureur contre le gouvernement ottoman pour avoir permis qu’un tel outrage se produise. Il était clair pour tous que les autorités étaient au courant. Seule la démission éventuelle du gouverneur du district a suffi à calmer les masses.

Mais quelle était la nature de cet étrange incident ? Qui étaient ces chasseurs de trésors ? Que cherchaient-ils et qu’ont-ils vraiment trouvé ?

La genèse de l’expédition Parker

Cela a commencé quelques années plus tôt avec un homme du nom de Walter Henrich Juvelius.

Cet étrange poète finlandais était un homme aux intérêts excentriques, un docteur en philosophie fasciné par la numérologie, la Kabbale et la chronologie juive. À un moment donné au début des années 1900, Juvelius a affirmé avoir fait une découverte surprenante : il croyait avoir trouvé un chiffre mystérieux en menant des recherches sur l’histoire juive (un rapport mentionnait qu’il l’avait trouvé dans la bibliothèque de Sainte-Sophie à Constantinople).

Le chiffrement permettait soi-disant de déverrouiller des secrets cachés dans la Bible et d’autres textes juifs anciens. Parmi celles-ci : la localisation des trésors du Premier Temple, dont l’Arche d’Alliance. Comme si cela n’était pas assez étrange, on parlait également d’étranges documents anciens découverts en Irlande qui faisaient également allusion à un trésor enterré à Jérusalem.

« Le chiffre a été fourni par des documents qui auraient été récemment découverts en Irlande », du numéro du 25 août 1911 de The Hebrew Standard

Armé de ces « révélations », Juvelius finit par se rendre à Londres, où il rencontra le capitaine Montagu Brownlow Parker. Soldat britannique décoré qui avait combattu pendant la Seconde Guerre des Boers, Parker était également un aristocrate bien connecté – son frère était le 4e comte de Morley. Parker a adhéré au plan de Juvelius pour localiser les trésors antiques à Jérusalem et s’est mis à collecter des fonds et à recruter du personnel. L’officier anglais de 30 ans y est plutôt parvenu : il a réussi à lever quelque 25 000 £ auprès de nombreux mécènes britanniques et américains fortunés (l’équivalent de plus de 3,8 millions de £ en 2023), et a convaincu plusieurs de ses copains de l’armée de rejoignez-le et Juvelius lors de l’expédition en Terre Sainte.



Le capitaine Montagu Brownlow Parker, le chef de l’expédition, en uniforme militaire. Plus tard dans la vie, il succéderait à son frère et deviendrait le 5e comte de Morley, photo : The National Trust

Pourquoi ces mondains aisés et ces vétérans de l’armée ennuyés étaient-ils si désireux de soutenir une fouille aussi ambitieuse basée sur des preuves aussi fragiles, demandez-vous ? Cela avait probablement quelque chose à voir avec l’estimation de Juvelius selon laquelle le trésor qu’ils étaient certains de trouver, y compris de grandes quantités d’or et d’argent, serait égal à une valeur d’environ 200 millions de dollars (plus de 6,4 milliards de dollars aujourd’hui). C’était aussi une époque où le mouvement spirite était encore très populaire dans les classes supérieures de la société britannique et américaine. Des codes bibliques cachés, des artefacts mystiques perdus depuis longtemps et un ancien trésor enfoui ? Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

En 1908, avant de commencer les fouilles, Parker fait une halte à Constantinople. Son équipe n’était peut-être pas orthodoxe (elle comprenait un ancien joueur de cricket, un médium suisse et précisément aucun archéologue) et ses motivations étaient peut-être discutables, mais le capitaine de l’armée était toujours déterminé à obtenir les autorisations légales appropriées de l’administration ottomane. Après une négociation rapide, les responsables du nouveau gouvernement des Jeunes Turcs ont fourni le permis fin novembre en échange de 500 £ et de la moitié de tout trésor à trouver.



Membres de l’expédition Parker à Jérusalem. De gauche à droite : Robin Duff, Habip Bey, Montagu Parker, Cyril Foley, Hagop Makasdar, Cyril Ward, Abdulaziz Mecdi Effendi, Clarence Wilson. Photo reproduite dans « In Search of the Temple Treasure — The Story of the Parker Expedition in the City of David, 1909—1911 » [hébreu], par N. Shalev-Khalifa dans Qadmoniot : A Journal for the Antiquities of Eretz-Israel and Terres bibliques , 1998, n°2.

À ce stade, Parker et Juvelius avaient déjà effectué un bref voyage de reconnaissance à Jérusalem pour identifier les emplacements exacts des fouilles. Juvelius croyait que le trésor se trouvait sous terre, quelque part à proximité du mont du Temple – la plate-forme de pierre massive considérée comme le site des deux temples juifs, où le Dôme du Rocher se tenait maintenant à côté de la mosquée Al Aqsa.

La plate-forme du Mont du Temple date de l’époque hérodienne. La zone connue sous le nom d’Ophel est visible dans le coin inférieur droit, sous l’ancien mur. Photo: Avraham Gracier

Que le creusement commence

Étant donné que creuser sous la plate-forme elle-même était (initialement) hors de question en raison des sensibilités religieuses impliquées, Juvelius prévoyait d’atteindre la zone en utilisant d’anciens passages souterrains déjà existants, accessibles depuis ce qu’on appelait la colline d’Ophel, la zone au sud du Mont du Temple et des mosquées. Ceux-ci conduiraient, espérons-le, à une chambre au trésor secrète, dont Juvelius était convaincu qu’elle existait sous le mont du Temple lui-même.

L’équipe britannique a en fait acheté des terres dans la zone du site de fouilles avec l’aide de responsables ottomans. Les Turcs ont pu surmonter la résistance locale à la vente en annonçant que le terrain devait être utilisé pour un hôpital (cela n’a pas marché). Enfin, une fois les querelles bureaucratiques éliminées, les travaux pouvaient commencer.

Une vue de la mosquée Al Aqsa et du mont du Temple depuis la maison où Parker et ses hommes ont séjourné, au sud des murs de la vieille ville. From Underground Jerusalem: Discoveries on the Hill of Ophel , le livre écrit par Louis-Hugues Vincent, quelques mois seulement après la fin de l’expédition Parker dans la controverse, la collection cartographique Eran Laor à la Bibliothèque nationale d’Israël

En août 1909, l’équipe s’est installée dans une villa isolée au sud des murs de la vieille ville, le site de fouilles a été clôturé et les préparatifs de l’excavation ont commencé. Les visiteurs européens se sont démarqués comme un pouce endolori dans la Jérusalem du début du XXe siècle , et leur comportement secret a suscité beaucoup d’attention et de curiosité. Inévitablement, malgré les efforts pour prétendre le contraire, la rumeur a couru qu’il s’agissait de chasseurs de trésors.

Bientôt, l’équipe a été sous la pression d’habitants suspects et de dirigeants communautaires, désireux d’avoir quelqu’un à l’intérieur en qui ils pouvaient avoir confiance – un professionnel sérieux dont la simple présence les rassurerait. Parker finit par céder. A suivre…

Le Mont du Temple, le Capitaine Montagu Brownlow Parker et une maquette de l’Arche d’Alliance, crédit : Avraham Gracier, The National Trust, Mary Harrsch

SOURCE : jforum.fr