Jérusalem 2019 : Bon cru les autobus nouveaux sont arrivés !

Désigné comme un des meilleurs crus attendu en 2019, l’entité « Moyens de transports » devrait pouvoir proposer très rapidement 82 lignes de bus dont 42 nouvelles et un train presque direct pour joindre le plus aisément possible la capitale d’Israël !

Que l’on parle du manque de politesse des chauffeurs, du manque de propreté des véhicules, du manque de lignes ou du manque de voiture-bus elles-mêmes…

Serait-ce les futures élections si proches ou l’impact des réseaux sociaux ? Le parc en son entier se devrait de changer à commencer par le monopole d’Egged condamné à disparaitre.

D’ailleurs un appel d’offre le confirme qui vient d’être lancé pour 82 lignes de bus dont 42 nouvelles !

Bonne nouvelle ne vient jamais seule :

D’ici quelques mois il devrait donc y avoir 810 nouveaux bus en circulation dont environ 200 électriques à Jérusalem. Un joli cadeau pour vous véhiculer beaucoup plus confortablement…

Aux Hiérosolymitains les folles nuits. Les bus circuleront désormais jusqu’à 2h30 du matin et non plus jusqu’au stop irrémédiable de minuit.

A tous ses afficionados les nouvelles lignes offriront un panel de nouvelles possibilités pour rejoindre différents quartiers, différents centres d’intérêt comme la gare centrale des autobus, la gare ferroviaire Ytzhak Navon, les principales zones d’activités etc…

Ainsi plusieurs nouvelles lignes de bus relieront les quartiers périphériques. Une autre permettra de se rendre du campus de Guivat Ram à celui du Mont Scopus. D’autres enfin relieront les stations de tramway au Kotel.

Un seul couac dans ce concert d’éloges : La date de la mise en place de ce nouveau système n’a pas encore été arrêtée !