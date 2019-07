Jennifer Lopez atterrit à Ben Gourion au grand dam de BDS

Jennifer Lopez est arrivée en Israël dans le cadre de sa tournée mondiale. La star se produira sur scène en plein air au parc Hayarkon de Tel-Aviv, pour son concert du 1er août.

La bomba latina n’est pas venue seule. C’est accompagnée de son époux, Alex Rodriguez et de ses enfants que Jennifer Lopez a foulé le tarmac de l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Quand on pense que BDS avait redoublé d’effort pour tenter de dissuader la star de se rendre dans l’Etat juif. La chanteuse a non seulement amené avec elle sa famille, mais aussi son équipe. C’est pas moins de 100 personnes qui l’accompagnent… musiciens, danseurs, techniciens et staff. Une joyeuse troupe qui transporte avec elle près de 45 tonnes de matériel.

Sa venue en Israël intervient juste après la clôture de sa tournée nord-américaine. C’est à dire 25 concerts dont le premier a eu lieu le 7 juin. Au programme de la chanteuse après Tel-Aviv: La Russie pour un concert unique et quatre dates en Europe.