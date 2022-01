Jean-Pierre Chevènement ou le déni du danger islamiste

Il y a quatre ans à peine, « Jean Pierre Chevènement jugeait « dangereux de montrer du doigt un « nouvel antisémitisme musulman » !!

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l’Intérieur, il n’y a pas si longtemps encore, exemple type de « l’intellectuel » jacobin-anticatholique, tourne bride. Après avoir vanter les mérites inégalés d’une « Laïcité pure et dure », il exigeait d’elle un « assouplissement » pour… Les mahométans ! (Et seuls ceux-ci puisque seuls cités).

S’il s’en défend aujourd’hui, il n’est pas très difficile de lui rafraichir la mémoire. Une déclaration recueillie et publiée le 24 avril 2018 sur le net par un organe se référant de l’Assemblée Nationale, j’ai nommé LCP, « une chaîne parlementaire, politique et citoyenne qui varie les écritures pour décrypter et analyser au quotidien l’actualité parlementaire et politique ». (sic).

Monsieur Chevènement donne ainsi réponse au journal Le Parisien. La rédaction avait appelé à manifester contre un antisémitisme renaissant plus virulent que jamais, plus particulièrement issu d’une radicalisation islamiste que personne ne peut plus contester.

Chevènement dans le texte

Mais, peut-on lire, « Jean-Pierre Chevènement, à l’époque, président de la Fondation de l’islam de France. Il jugeait « dangereux » de pointer « un nouvel antisémitisme musulman », estimant que « ce genre de généralisation abusive » contribue à « créer un climat de guerre civile ».

« Autant il faut condamner avec la plus extrême vigueur toutes les manifestations d’antisémitisme à commencer par les actes du même nom, autant il peut être dangereux de désigner un nouvel antisémitisme musulman, comme si tous les musulmans avaient tété l’antisémitisme avec le lait de leur mère », a tenu à affirmer haut et fort Jean-Pierre Chevènement plus faussement outré que jamais.

Je me vante, a-t-il ajouté que la Fondation de l’islam de France, crée en août 2016 et dont je suis le président, contribue notamment à la « formation profane des imams. »…

Il n’est pire aveugle…

Et J.P. Chevènement de conclure têtu : « Le principe de séparation église-état posé par la loi de 1905 ne doit pas être interprété de manière telle qu’il devienne un obstacle à l’organisation d’un culte musulman en France » !

Et comment donc ! Quant aux juifs calomniés, détestés, honnis, bannis… Pas un mot… Des déclarations à méditer. Notamment et entre autre, après l’acte barbare d’un musulman Tchétchène contre un professeur d’histoire géographie. Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut voir.