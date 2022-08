Yael Shabach, qui a perdu son mari le rabbin Raziel lors d’un attentat, m’a écrit ce soir… Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

« C’est la saison des mariages, et je reviens aussi d’un mariage, mais je n’avais encore jamais vu un mariage comme celui-ci. Le marié, Efraim Rimel a perdu sa femme Tzipi et sa petite fille il y a environ trois ans dans un accident sur la route 443, lorsqu’un un conducteur palestinien conduisait à une vitesse excessive et extrême. Ephraim est resté paralysé du bas du corps. La mariée, Ayelet Coleman a perdu son mari Adiel dans un attentat. Ils se sont mariés la semaine dernière.

Sous le dais nuptial , Ayelet s’est assise sur une chaise, car Ephraïm est en fauteuil roulant. Elle s’est juste assise à côté de lui tout le temps de la cérémonie , et cela signifie beaucoup. Tant d’amis et de membres de la famille se sont tenus devant eux et ont dansé en leur honneur. Je suis étonnée que les membres de la famille élargie de feu Adiel et de feu Tzipi soient venus en masse et soient là, heureux de leur bonheur.

Les larmes et la joie se mêlaient dans ce mariage

C’était une soirée où les larmes et la joie se mêlaient tout le temps, et on avait le sentiment que le monde futur et ce monde-ci se connectaient. J’ai senti qu’un tel mariage de deux veufs est une sorte de notre cri à Dieu. Tous deux ouvrent en fait le « chapitre 2», malgré tout ce qu’ils ont traversé. Ils ont décidé de tirer le meilleur parti du mal qui leur est arrivé, de ramasser les éclats, de se secouer des cendres.

Après tout, aucun d’eux ne voulait se retrouver dans cette situation en premier lieu, mais ils étaient censés la traverser ensemble. Puis, je les ai regardés et j’ai dit : Hakadoch Barouh Hou, mon D., qu’en est-il de notre chapitre 2, nous, Israël, après tout ce que nous avons traversé ?

Je rentre chez moi pleine d’énergie. Je souhaite que l’énergie qui était là puisse toucher tous ceux qui me lisent. »