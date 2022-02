Je n’ai pas à pardonner à Whoopi Goldberg

Je déteste vraiment l’expression « c’est un moment propice à l’apprentissage ». Les gens l’utilisent chaque fois qu’ils veulent prétendre que quelqu’un qui a foiré va regretter ses erreurs. Toute cette idée de rédemption est un vœu pieux, car très peu de gens sortent de l’autre côté d’une débâcle majeure avec humilité et conscience de soi. Par l’avocate Christine Flowers*

Je ne pardonne pas à Whoopi Goldberg d’être un putz privilégié. Je doute qu’elle soit une véritable antisémite, mais qui sait. La haine des juifs est une activité courante chez les prédicateurs éveillés du 21e siècle, tout comme l’anti-catholicisme a été un «défaut» acceptable chez des gens par ailleurs tolérants. Mais encore une fois, je suis à peu près sûr que Whoopi ne nourrit pas d’animosité envers les enfants d’Abraham.

Mais c’est une grande gueule libérale privilégiée qui a fait carrière en jugeant les humains inférieurs. En fait, une deuxième carrière. Il était une fois, elle était en fait assez humoristique et charmante, une comédienne au timing classique. C’était avant qu’elle ne commence à détester les Blancs conservateurs, dont beaucoup dépensaient beaucoup d’argent pour ses émissions. Et je ne lui pardonne pas ça.

Je ne lui pardonne pas non plus de supposer qu’elle peut utiliser sa chaire d’intimidation pour réécrire l’histoire et dire au monde que l’Holocauste n’était pas une question de race. Je ne lui pardonne pas d’insinuer que ce qui attire les fanatiques et met les innocents en danger, c’est la couleur de leur peau. Lorsque Whoopi a suggéré que son ami juif pouvait éviter une agression à caractère raciste parce qu’il était protégé par sa mélanine (ou son absence), j’ai littéralement eu mal au ventre

Déshumanisation

Je m’oppose à l’annulation. Je tiens compte des avertissements d’Orwell qui a identifié les générations de police de la pensée avant qu’elles n’acquièrent des téléphones intelligents. Un mauvais discours doit être combattu par un meilleur discours. Faire taire le mal ne le détruit pas, cela lui donne simplement des canaux souterrains dans lesquels voyager et se multiplier.

Mais il y a des conséquences pour ceux qui qualifient délibérément 6 millions de cadavres de victimes de la suprématie blanche. Ce que Whoopi a fait en disant que l’Holocauste ne consistait pas à tuer des Juifs, c’est de les effacer. Ce qu’elle a fait était, à sa manière sournoise, une déshumanisation. Elle avait besoin de faire de sa propre marque personnelle de racisme (anti-noir) le seul type de racisme « officiel ». Elle a nié la vérité, représentée dans la Shoah, de 6 millions de destins déchiquetés. Et elle a recommencé, même après avoir présenté une pseudo excuse forcée.

Y a-t-il quelque chose de pire que des remords fabriqués ? Nous pouvons le sentir, et les excuses de Whoopi avaient une forte puanteur. C’était le « je suis désolé » de quelqu’un qui n’aimait pas être appelé. Et cela ne devrait pas être accepté.

Supporter la conséquence de nos actes

Il n’y a rien de mal à la renvoyer car, ce faisant, nous pouvons confirmer que même la forme la plus vague de négation de l’Holocauste délégitime la voix qui la prononce. Beaucoup critiqueront mon appel au licenciement comme hypocrite puisque j’ai attaqué la culture d’annulation dans presque toutes les colonnes que j’ai écrites, mais je ne pense pas que retirer une femme puissante comme Whoopi de l’une de ses plateformes la fasse vraiment taire. En fait, cela pourrait en fait amplifier sa voix, en particulier si elle peut jouer la carte des griefs de manière suffisamment experte. Mais Whoopi n’est pas la partie lésée ici, et nous devons faire la distinction entre supporter les conséquences de nos actes et être une véritable victime de la censure.

Mon ami Paul Missan, un avocat et fier diplômé de Nether Providence qui chérit sa foi et son identité en tant qu’homme juif et père de fiers enfants juifs, m’a écrit ceci à la suite des commentaires de Whoopi :

« Pour moi, c’est très répréhensible le double standard avec lequel les Juifs doivent vivre dans cet environnement ultra-libéral où il est normal que quelqu’un fasse une déclaration manifestement antisémite alors que des synagogues sont attaquées et que des Juifs sont assassinés et pris en otage. Pouvez-vous imaginer l’indignation si quelqu’un disait que l’esclavage n’était pas raciste ? Eh bien, l’esclavage était raciste. Et il n’y a pas de plus grand exemple de racisme que l’Holocauste où 6 millions de Juifs ont été assassinés à cause de leur race. Le fait est qu’avoir l’air caucasien n’empêche pas d’être victime d’un crime de haine.

Je ne peux pas dire mieux que ça.

Et si nous recherchons vraiment un moment propice à l’apprentissage, retenons cette leçon : l’inhumanité se présente dans toutes les nuances de l’être. Elle victimise chaque race, cible chaque croyance et écrase l’esprit invisible et incolore de chaque créature connue de Dieu.

*Christine Flowers est avocate et chroniqueuse pour le Delaware County Daily Times, et peut être contactée à [email protected]