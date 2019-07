L’Imam de Drancy, Hassen Chalghoumi est connu pour ses idées à contre-courant de la majorité du monde musulman, qu’il exprime avec courage. Il n’a jamais caché sa proximité avec les Juifs et Israël. Il y a quelques jours, il était à la tête d’une délégation de 40 jeunes musulmans de France et de Belgique, venus visiter Israël pour la première fois. Du nord au sud, ces jeunes ont découvert le pays et fait des rencontres importantes. Ils ont été reçus par le Président Rivlin mais ont aussi visité Yad Vashem, la Judée-Samarie. Ils ont été à la rencontre des différentes communautés qui constituent le pays ainsi qu’à celle des habitants de la bordure de Gaza. Un séjour bien rempli, chacun des participants y aura acquis une image bien différente d’Israël de celle qu’ils avaient jusqu’alors.Lire la suite sur lphinfo.com