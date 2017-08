Jared Kushner a raison: il n’y a pas de solution au conflit israélo-arabe !

Est-ce que quelqu’un se souvient de la «solution» de Dennis Ross en 2010? Il a affirmé que plus de logements palestiniens conduiraient à la paix. Il a poussé Israël à laisser le Hamas importer du ciment.

«J’ai discuté avec les dirigeants israéliens et les responsables de la sécurité, leur disant qu’ils devaient permettre à plus de matériaux de construction, y compris du ciment, entrer dans Gaza afin que les logements, les écoles et les infrastructures de base puissent être construits», a-t-il écrit plus tard dans le Washington Post.

« Ils ont répondu que le Hamas en aurait abusé, et ils avaient raison », a admis Ross.

Le Hamas a utilisé le ciment pour construire « un labyrinthe de tunnels souterrains, de bunkers, des postes de commandement et des abris pour ses dirigeants ses combattants et ses roquettes », a-t-il déclaré.

