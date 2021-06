Israël envoie la plus grande délégation de son histoire aux Jeux cette année . Plus de 80 athlètes concourront en surf, judo, athlétisme, baseball et gymnastique. Parmi eux figurent des noms bien connus tels que la coureuse israélienne Lonah Chemtai, la gymnaste rythmique Linoy Ashram et le judoka Sagi Muki. Lire la suite sur israelvalley.com