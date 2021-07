« J’ai un rêve »: L’artiste Ishaï Ribo et l’Alyah

Quel est le rêve de Ishaï Ribo? Par la journaliste Sivan Rahav-Meir

Des centaines de filles ont interviewé le chanteur israélien Ishaï Ribo cette semaine dans l’atelier « rencontres féminines « . Voici son rêve et quelques belles choses qu’il leur a dites :

« La musique juive fait partie d’un processus que traverse notre génération. Je ne pense pas que ce soit une tendance, elle durera éternellement et ne fera que grandir. Peu à peu, il y aura un contenu musical plus populaire également riche de sens, de profondeur ,de spirituel . Ce que nous voyons maintenant n’est qu’un début.

« J’étais soldat, marié et père d’un bébé quand j’ai commencé à enregistrer du matériel musical. A cette époque, j’ai demandé à Dieu de vivre de la musique, même de la manière la plus basique et la plus modeste. Juste pour avoir de l’argent à rapporter à la maison, et de pouvoir faire ce que j’aime. Maintenant, sur la scène de Césarée, à l’apogée de ma carrière, je m’efforce de me souvenir de ce moment où j’étais prêt à sacrifier beaucoup, juste pour que vingt personnes acceptent d’entendre une de mes chansons. Cela me donne du recul.

Un rêve: rentrer à la maison

« Ma famille a immigré de France quand j’avais huit ans (avec l’Alyah de groupe) et j’en suis si heureux. Mon rêve est de me lancer dans une tournée des communautés juives du monde , intitulée « rentrer à la maison ». Ces performances seront ma contribution personnelle à ceux qui sont confrontés à l’assimilation, à l’antisémitisme, pour leur rappeler notre identité. Quiconque a une famille à l’étranger doit être un ambassadeur et inciter les gens – agréablement, sans coercition à “ rentrer à la maison “.

Ce n’est tellement pas évident d’avoir le privilège de vivre ici, et aujourd’hui il y a tellement de problèmes à l’étranger, beaucoup se posent déjà la question si c’est le bon choix pour eux. À mon avis, si nous vivons ici heureux et avec la certitude que c’est le meilleur endroit au monde, les Juifs de la diaspora viendront tout simplement en masse.