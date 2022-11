J’ai servi avec Hitler pendant la Première Guerre mondiale

Les mémoires d’un soldat qui a servi avec Adolf Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Elles mettent en lumière la façon dont Hitler a maintenu ses opinions extrêmes même lorsqu’il était plus jeune. Ce soldat qui a combattu dans les tranchées avec Adolf Hitler a reçu un avant-gout effrayant des horreurs qu’il infligerait plus tard à des millions de personnes. Hans Mend a servi avec le futur dictateur nazi tout au long de la Première Guerre mondiale. En 1931, il a écrit un mémoire en allemand sur ses expériences.

» j’ai servi avec Hitler dans les tranchées » est publié pour la première fois en anglais en février dernier par les éditeurs d’histoire Pen & Sword. Il révèle comment Hitler s’est aliéné certains de ses camarades en exprimant ses opinions d’extrême droite lors de débats acharnés entre les soldats alors qu’ils servaient en France et en Belgique.

Dans un échange qui prédisait ce qui allait arriver, il déclara que, s’il était au pouvoir, il « libérerait la race germanique des parasites juifs ». Dans un autre, la conversation acharnée – encore une fois au sujet des Juifs – a presque abouti à une bagarre.

Après la guerre, Hitler est devenu le dictateur de l’Allemagne nazie. Son idéologie tordue de la hiérarchie raciale a abouti à la Shoah. Six millions de Juifs ont été systématiquement assassinés dans un réseau de camps de la mort.

Hitler et Mend ont servi ensemble dans le 16e régiment d’infanterie de réserve bavarois – également connu sous le nom de régiment de liste du nom de son commandant, le colonel List – en France et en Belgique. Les deux hommes étaient des répartiteurs. Ce qui signifie qu’ils remplissaient le rôle dangereux de transmettre des messages entre les unités sur le front allemand.

L’acte de « bravoure » d’Hitler

Dans le cadre du régiment de liste, Hitler – qui a atteint le grade de caporal – et Mend ont combattu dans des escarmouches majeures, notamment la première bataille d’Ypres en 1914 et la bataille de la Somme en 1916.

Parce qu’il était Autrichien, il avait eu besoin d’une autorisation spéciale pour servir dans l’unité allemande. Lors de la bataille de la Somme, Hitler a été blessé à la cuisse gauche lorsqu’un obus a explosé près de l’entrée de l’abri utilisé par les dépêcheurs. Il a été envoyé pendant près de deux mois pour se rétablir à l’hôpital puis a demandé à être renvoyé au Front. Après son retour, il a été temporairement aveuglé dans une attaque au gaz moutarde.

Hitler a été décoré à la fois de la croix de fer de deuxième classe relativement courante et de la plus prestigieuse croix de fer de première classe, qui était rarement attribuée à un caporal. Ce dernier prix est venu après qu’Hitler soit tombé dans une tranchée française alors qu’il délivrait un message. Le futur chef nazi a pointé son fusil sur les soldats français et leur a ordonné de se rendre avant de les livrer comme prisonniers à son commandant.

Cette image, prise dans le nord de la France, montre Hitler (devant, à l’extrême gauche) avec d’autres membres du 16e régiment d’infanterie de réserve bavarois. Au moins un des hommes (arrière, deuxième en partant de la gauche) semble être blessé

L’obsession haineuse pour les Juifs

Mais les souvenirs de Mend sont remplis de mentions de l’obsession haineuse d’Hitler pour les Juifs. Il a rappelé comment, pendant la période de Noël 1914, il l’avait entendu s’engager dans une « bataille verbale » avec un autre soldat. Ce qui l’avait amené à exprimer ses opinions.

Mend a déclaré qu’il s’était joint à la conversation. Il a demandé en plaisantant au groupe, qui comprenait Hitler : « Lequel d’entre vous deviendra chancelier du Reich aux prochaines élections ? Un camarade a immédiatement répondu que « ce sera Hitler, et je serai ministre des Finances !

L’une des images les plus connues d’Hitler pendant son séjour sur le front occidental le montre (rangée du milieu, à droite) avec certains de ses camarades et un chien de compagnie dans le village français de Fournes-en-Weppes, en août 1916

La controverse

Un autre soldat a alors dit à Mend : « Ce que dit ce type Hitler est de la foutaise. Qui pense que chasser les Juifs de notre pays nous aiderait ? « Nous devons compter sur l’investissement juif. Sans eux, on ne peut pas continuer à faire la guerre et, surtout, que sait-il de la politique allemande ? « J’étudie depuis quelques années et je sais mieux. Il me semble qu’il vaut mieux plusieurs juifs qu’un seul chrétien. « Dans notre parti, nous avons beaucoup de juifs qui s’occupent mieux de leurs intérêts professionnels que les chrétiens.

Mend a déclaré qu’Hitler avait alors rétorqué : « Même si je suis Autrichien, je connais les coutumes allemandes mieux que vous. « Vous pouvez prêcher votre évangile rouge aux juifs et aux marxistes, mais au moins nous épargner ».

Lorsque la polémique s’est poursuivie, Mend a déclaré qu’il « n’aurait pas fallu beaucoup plus pour qu’un combat éclate ».

Hitler est vu ci-dessus pendant son séjour à Fournes-en-Weppes. Hitler et Mend ont servi ensemble dans le 16e régiment d’infanterie de réserve bavarois – également connu sous le nom de régiment de liste du nom de son commandant, le colonel List – en France et en Belgique

« Si j’étais au pouvoir »

Il a ajouté qu’Hitler a ensuite repris la parole. Il a » fustigé » les banquiers juifs avant de dire que » s’il était au pouvoir « , il « libérerait la race germanique des parasites juifs. Puis, il enverrait ces polluants de la race et ces exploiteurs de personnes en Palestine ».

Mend lui-même a également semblé partager les opinions racistes d’Hitler, racontant comment il lui avait dit qu’il avait « raison » lorsque le futur dictateur s’est à nouveau plaint des riches juifs.

Plus loin dans son livre, Mend rappelle comment un membre juif du régiment « ne pouvait absolument pas tolérer Hitler ». Mais malgré cette illustration écœurante du fascisme antisémite d’Hitler en devenir, Mend a également fait l’éloge d’Hitler.

J’ai servi avec Hitler dans les tranchées, par Hans Mend, ea été ublié Pen & Sword en février 2022

La nonchalance effrayante d’Hitler face à l’horreur

Il a rappelé qu’il y avait « très peu d’hommes dans le régiment aussi résistants et en forme qu’Hitler ». Il possédait une ténacité incroyable, il a enduré les plus grandes tensions. Le futur dictateur n’a jamais montré un signe de faiblesse».

Relatant les actions d’Hitler lors d’une bataille à Wytschaete, en Belgique, en novembre 1914, Mend a déclaré: « il a réussi à passer, se forçant à traverser les tirs d’artillerie incessants. Cela m’est toujours incompréhensible aujourd’hui ». Il a ajouté plus tard: « Adolf Hitler avait, ce jour-là, réalisé des choses étonnantes. Il était l’un de ceux décorés après la bataille, avec la Croix de fer, deuxième classe. »

Mend qualifie sa relation avec lui de fraternelle habitués l’un à l’autre. Nous acceptions les petites bizarreries de l’autre ». Outre son racisme, un autre incident démontre la nonchalance effrayante d’Hitler face à l’horreur. Mend se souvient comment, après qu’un avion anglais s’est écrasé près d’eux, les deux pilotes étaient en lambeaux. Une « vue horrible » qu’il « n’oublierait jamais ».

Mais il a dit que, parmi les hommes qui en ont été témoins, « seul Adolf Hitler n’a pas bronché ». Il a ajouté: « Je ne pouvais pas comprendre son comportement étrange, il était et est resté un cas exceptionnel. »

J’ai servi avec Hitler dans les tranchées, de Hans Mend, est publié Pen & Sword.

Source : Generations nouvelles