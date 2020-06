J’ai œuvré contre Trump, mais… Par Daniel Pipes

J’ai assisté avec consternation à la campagne présidentielle de Ted Cruz, en voyant les électeurs républicains des primaires choisir Donald Trump parmi 16 candidats viables et le faire élire président. J’ai signé une lettre ouverte dans laquelle je m’engageais à « travailler énergiquement pour empêcher l’élection de quelqu’un d’aussi totalement inapte » à la présidence et j’ai écrit de nombreux articles dénonçant Trump. Et puis j’ai quitté le parti républicain lors de son investiture et j’ai voté pour le libertaire Gary Johnson aux élections générales. Après l’élection, j’ai espéré la destitution de Trump et du président Mike Pence.

Par Daniel Pipes. En 2016, deux choses m’inquiétaient principalement à propos de Donald Trump : son caractère et sa politique.

La question de la moralité portait sur les pratiques commerciales contraires à l’éthique (Université Trump), l’égoïsme (« Je suis vraiment riche »), le litige (3 500 procès, soit un tous les quatre jours), le sectarisme (contre le juge Curiel) et la vulgarité (« Saisissez-les par la p**sy »). Sa politique m’inquiétait encore plus : Je voyais une impulsivité débridée et je m’inquiétais des tendances néofascistes (d’où mon surnom pour lui, Trumpolini). Sa déclaration de 2004, « Je m’identifie probablement davantage comme démocrate », suggérait qu’il triangulerait entre démocrates et républicains, allant dans sa propre direction populiste.

Près de quatre ans plus tard, le personnage de Trump me trouble et me répugne toujours. Son égoïsme, sa déloyauté et son emphase dépassent les vices qu’il avait lorsqu’il était simple candidat.

A ma grande surprise

Mais, à ma grande surprise, il a gouverné comme un conservateur résolu. Ses politiques dans les domaines de l’éducation, des impôts, de la déréglementation et de l’environnement ont été plus audacieuses que celles de Ronald Reagan. Ses nominations à la magistrature sont les meilleures du siècle dernier (merci, Leonard Leo). Son assaut sans précédent contre l’État administratif se poursuit à un rythme effréné, ignorant les hurlements prévisibles de l’establishment de Washington.

Même sa politique étrangère a été conservatrice : il a exigé des alliés qu’ils apportent leur juste contribution, a affronté la Chine et l’Iran et a soutenu Israël de manière singulière. Ironiquement, comme le note David Harsanyi, un défaut de caractère potentiel joue en fait à notre avantage : « L’obstination de Trump semble l’avoir rendu moins sensible aux pressions qui poussent traditionnellement les présidents du GOP à capituler ».

(Les performances économiques poussent de nombreux électeurs à soutenir ou à s’opposer à un président en exercice, mais pas moi. En partie, parce que le président n’a qu’un contrôle limité ; en partie, parce que c’est une question transitoire qui importe beaucoup moins que les politiques à long terme).

Juger Trump sur ses actions, pas sur ses paroles

Bien sûr, je ne suis pas non plus d’accord avec Trump : le protectionnisme, l’indifférence à l’égard de la dette publique, l’hostilité envers les alliés, un point faible pour l’homme fort turc Erdoğan, et ces rencontres dangereuses avec Kim Jong-un. Son comportement incontrôlé interfère avec le bon fonctionnement du gouvernement. Les tweets sont une responsabilité prolongée.

Mais, bien sûr, nous sommes tous en désaccord avec certaines actions de chaque président ; plus surprenant encore, je suis d’accord avec environ 80 % des actions de Trump, un nombre plus élevé que celui de tous ses prédécesseurs, remontant à Lyndon Johnson.

J’ai compris la sagesse de Salena Zito, dans son article de septembre 2016 sur Trump, qui dit que « la presse le prend littéralement, mais pas au sérieux ; ses partisans le prennent au sérieux, mais pas littéralement ». Ou, comme le note Daniel Larison, « Nous devons juger Trump par ses actions et non par ses paroles. » Je suis également d’accord avec James Woolsey pour dire que Trump serait un bien meilleur premier ministre que président.

Conclusion à contrecœur

Lentement mais inexorablement, au cours des trois dernières années, mon approbation des politiques a dépassé mon dégoût pour la personne. Enfin, sachant que Joe Biden représentera les démocrates radicalisés en novembre, je conclus que je ferai ma petite part pour aider Trump à se faire réélire en écrivant, en donnant et en votant.

J’en suis arrivé à cette conclusion à contrecœur mais sans hésitation. Émotionnellement, esthétiquement et intellectuellement, je préfère garder mes distances avec Trump et habiter un espace neutre entre les partis, comme en 2016. Mais je voterai pour lui en tant qu’homme politique qui représente mes vues conservatrices. J’invite les autres conservateurs réticents à faire de même.

Daniel Pipes (DanielPipes.org, @DanielPipes) a travaillé pour trois présidents républicains. 2020 par Daniel Pipes.

Additif du 4 juin 2020 : À en juger par les réponses à cet article, j’aurais dû préciser un point que je n’ai fait que supposer :

Je me suis inquiété un jour des « tendances néo-fascistes » de Trump. Voici un paragraphe que j’ai écrit en octobre 2016 :

Attendez-vous à ce qu’il traite le gouvernement américain comme sa propriété personnelle, comme une version plus grande de l’organisation Trump. Il méprisera les précédents et les coutumes tout en contestant les lois et l’autorité. Il traitera les sénateurs, les juges, les généraux et les gouverneurs comme des membres du personnel qui doivent répondre à ses souhaits – ou alors. Trump contestera la séparation des pouvoirs comme jamais auparavant.

Mais, en fait, Trump n’a pas pris de mesures en vue d’un gouvernement fort ni transgressé la Constitution. Je suis particulièrement impressionné par la façon dont, grâce à l’opportunité offerte par COVID-19 pour une prise de pouvoir, il a laissé les décisions clés aux gouverneurs. Il peut s’en prendre aux limites de son pouvoir, mais il les a respectées autant que, par exemple, Barack Obama l’a fait.

Par conséquent, cette préoccupation a disparu.

