Jack Ma, fondateur d’Alibaba, rejoint l’Université de Tel-Aviv comme Professeur invité.

Jack Ma, entrepreneur et philanthrope célèbre, fondateur du Groupe Alibaba et titulaire d’un doctorat honorifique de l’Université de Tel-Aviv depuis 2018, a été nommé professeur invité par l’Université de Tel-Aviv. L’université a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse, expliquant que Ma contribuera aux efforts de recherche de l’université sur l’agriculture et l’alimentation durables.Lire la suite sur jforum.fr