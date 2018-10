Ivanka Trump fait la bénédiction sur le Loulav

L’émissaire de Chabad à Washington a rendu visite à Ivanka Trump à la Maison Blanche pour qu’elle puisse faire la bénédiction du Loulav et des quatre espèces pendant Souccot, סכות, la fête juive qui clôt la nouvelle année et qui signifie cabanes (ou tentes). Ce tradition rappelle le séjour du peuple d’Israël dans le désert. Il existe un commandement particulier de lier quatre fruits ensemble en une gerbe surnommée le Loulav, du nom de l’espèce la plus grande, le palmier. Celle-ci doit être agitée dans la Souccah, une cabane dans laquelle nous mangeons ou dormons pendant 7 jours pour nous rappeler le vrai sens du bonheur…Lire la suite sur tel-avivre.com