Israir airlines (Israël) change les prix et va adopter un modèle low cost.

Une valise coûtera 35 $ dans chaque direction pour les réservations à l’avance et 70 $ dans chaque direction à l’aéroport.

Israir Airlines and Tourism Ltd. adopte un modèle peu coûteux et prévoit de commencer à faire payer ses bagages. La société effectuera un projet pilote sur son trajet vers Bucarest à partir du 18 février. À partir de la semaine prochaine, une valise coûtera 35 USD dans chaque sens commandé à l’avance sur le site Web de la société et 70 USD dans chaque sens lors de l’achat du service lors de l’enregistrement à l’aéroport. Conformément aux pratiques en vigueur dans les compagnies aériennes, les clients qui achètent des services à l’avance paient également moins pour le choix des sièges et l’enregistrement anticipé. Les passagers peuvent embarquer avec des bagages allant jusqu’à huit kilogrammes. Ce modèle devrait s’étendre progressivement à toutes les destinations de la compagnie aérienne d’ici avril.Lire la suite sur israelvalley.com