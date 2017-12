IsraFood. L’invasion de produits alimentaires importés en Israël se prépare.

L’exposition IsraFood, mettant en vedette les aliments et les boissons, organisée depuis 34 ans au parc des expositions de Tel Aviv, a inauguré la « Semaine Food & Beverage 2017 ». 50 entreprises agroalimentaires venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de Russie, de Chine, de Turquie, du Chili, de Lettonie, du Sri Lanka, de Pologne et de Grèce ont présenté leurs marchandises à cette occasion.

Parmi les produits que l’on retrouvera sous peu dans les rayonnages, on peut trouver de la Halva de Russie, des pâtes et des sauces de Turquie, des pêches en conserve de Grèce, des prunes d’Angleterre, des produits laitiers de Lettonie, des bières d’Espagne, des produits carnés, des huiles d’olive, des jus de fruits naturels, des sauces et des centaines de nouveaux produits qui entreront sur le marché israélien après l’ouverture du marché alimentaire à la concurrence. Lire la suite sur israelvalley.com