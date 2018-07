IsraelValley Morning. Intox? Info? Des pourparlers entre le Hamas et Israël.

L’envoyé spécial du Qatar à Gaza a confirmé dimanche l’existence de pourparlers indirects entre Israël et le Hamas sur la résolution des tensions naissantes et d’une crise humanitaire dans l’enclave côtière. « L’administration américaine est au courant des pourparlers », a déclaré Muhammad al-Amadi à l’agence de presse chinoise Xinhua, lors de sa visite à Gaza. Sa déclaration est la première confirmation officielle des pourparlers entre le Hamas et Israël, bien que les négociations pour un cessez-le-feu à long terme et la levée du blocus aient longtemps été rapportées officieusement dans la presse israélienne et palestinienne. (Times of israel.com) Lire la suite sur israelvalley.com