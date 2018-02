Un israélien lynché à Abou Dis. Sinaï , Gaza et Djénine, l’actualité de ce chabbat

Un israélien lynché à Abou Dis, révélation du New York Times sur la coopération israélo égyptienne contre Daech, réplique de Tsahal à Gaza et opération de l’armée israélienne à Djénine. Toute l’actualité de ce chabbat

Un israélien lynché à Abou Dis

Un Israélien est entré par erreur à Abou Dis près de Maalé Adoumim dans la région de Jérusalem et a payé un lourd tribut: 200 personnes environ l’ont attaqué et ont brûlé sa voiture. Il a été légèrement blessé et emmené à l’hôpital Shaarée Tsedek de Jérusalem.

Après une excursion dans la région, l’israélien s’était trompé de route et était entré accidentellement sur le campus de l’université Al Quds à Abu Dis. Des jeunes ont commencé à le lapider. Il a été frappé à la tête avec une pierre et souffre de multiples contusions.

Les services de sécurité palestiniens sont arrivés sur les lieux et l’ont immédiatement exfiltré. Ils ont contacté le bureau de coordination et de liaison du district de Jérusalem pour le remettre à Tsahal et à l’administration civile.

Révélation du New York Times sur la coopération israélo égyptienne

La lutte commune d’Israël et de l’Egypte contre Daech a été révélée dans un article du New York Times. Selon le journal, Israël a mené plus de 100 raids en territoire égyptien durant les deux années écoulées. Toutes les opérations de l’aviation israélienne ont été menées avec l’assentiment du président égyptien Abdel Fatah al-Sissi. Le rapport est basé sur sept responsables américains et britanniques impliqués dans la région.

Réplique de Tsahal à Gaza

Une roquette a été tirée vendredi soir depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. L’armée israélienne a riposté par une frappe aérienne contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza.

Opération de Tsahal à Djénine

Tsahal a investi durant ce chabbat un quartier de Djénine ainsi qu’un village jouxtant la localité sous juridiction de l’Autorité palestinienne dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du rabbin Raziel Shevah au mois de janvier. Les militaires sont toujours à la recherche d’Ahmed Jarrar, chef de la cellule terroriste responsable de l’attentat.

Quatre personnes ont été appréhendées dont deux proches de la famille de Jarrar. Des émeutes ont éclaté dans le sillage des recherches effectuées par l’armée israélienne. Aucun israélien n’a été blessé pendant l’opération.

Le rabbin Raziel Shevah, 35 ans, a été assassiné le 9 janvier près de la localité juive de Havat Gilad en Samarie où il vivait, alors qu’il circulait dans sa voiture. Un véhicule s’était porté à sa hauteur et les occupants avaient ouvert le feu, selon les médias. Au total, 22 impacts de balle avaient été dénombrés.