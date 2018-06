Israël vise 25 positions du Hamas à Gaza en riposte à plus de 45 tirs de roquettes

Dans la nuit de mardi à mercredi, Israël a attaqué 25 positions du Hamas à Gaza en réponse à plus de 45 tirs de roquettes et obus de mortier lancés sur le sud d’Israël. Sept roquettes et obus de mortiers ont été interceptés par le système de défense aérien Iron Dome, et au moins trois roquettes ont atterri dans la bande de Gaza. De nombreuses sirènes (Alerte Rouge) ont été entendues à la frontière de Gaza dans le conseil régional d’Eshkol tout au long de la nuit…