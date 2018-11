Vietnam Airlines a signé avec El Al Israel Airlines un accord de partage de codes lors d’une cérémonie tenue le 12 novembre à Tel Aviv.

A partir de l’hiver (d’octobre 2018 à mars 2019), les passagers pourront acheter des billets Vietnam Airlines ou LY pour des vols entre Hanoï / Ho Chi Minh-Ville et Tel Aviv via Bangkok et Hong Kong.Lire la suite sur israelvalley.com