Selon fr.express.live : « Israël a le potentiel de rejoindre le club des 10 pays les plus riches de l’OCDE. C’est ce qu’a affirmé le ministre israélien de l’économie, Eli Cohen, lors de la Maariv Leaders Conference à Jérusalem, devant un parterre de dirigeants. Néanmoins, s’il veut relever le défi, le pays doit se concentrer sur les secteurs de pointe et sur l’intégration de ses communautés arabes et ultra-orthodoxes.

Le PIB par tête d'Israël est actuellement inférieur à celui de la moyenne des pays de l'OCDE Le ministre a rappelé qu'Israël est actuellement actuellement classé 21e selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes de PIB par tête, mais il ambitionne de hisser le pays dans le top 10 de ce classement d'ici dix ans. "Si nous nous concentrons sur la haute technologie et intégrons les haredims [les juifs « ultra-orthodoxes », c'est à dire ayant une pratique religieuse particulièrement forte] et les Arabes, avec l'argent provenant de l'énergie, nous pouvons nous classer parmi les dix premiers", a-t-il dit.