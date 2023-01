Israël va vendre des systèmes antimissiles à l’OTAN. Avions ravitailleurs.

La société israélienne Elbit, spécialisée dans l’aérospatiale et la défense, a signé un contrat avec l’OTAN pour la fourniture de systèmes antimissiles destinés à sa flotte d’avions ravitailleurs. Le contrat de cinq ans annoncé mardi prévoit également la mise en place d’un centre de service à l’Agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN (NSPA) au Luxembourg pour le soutien logistique et technique.Lire la suite sur israelvalley.com