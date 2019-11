Israël va tout faire pour empêcher le politique discriminatoire de l’Europe.

Israël rejette fermement le récent jugement de la Cour de Justice européenne (CEJ), qui sert d’instrument à la campagne politique menée contre Israël. L’objectif de cette décision est de cibler et d’appliquer un double standard contre Israël. Il y a plus de 200 litiges territoriaux en cours dans le monde, mais la CEJ n’a encore rendu aucune décision relative à l’étiquetage des produits originaires de ces territoires. La décision d’aujourd’hui est à la fois politique et discriminante à l’égard d’Israël.Lire la suite sur israelvalley.com