Israël va nommer un nouvel ambassadeur en Jordanie

Depuis le départ de l’ambassadrice israélienne en Jordanie, Einat Schlein, le 24 juillet dernier l’ambassade israélienne à Amman est restée fermée assombrissant les relations entre Israël et la Jordanie. Ce depart faisait suite à l’incident diplomatique impliquant un gardien de sécurité israélien, Ziv Moyal, qui en légitime defense avait abattu deux Jordaniens à l’ambassade d’Israël à Amman en juillet dernier. Tout le personnel de l’ambassade avait quitté la Jordanie pour Israël mais le gouvernement jordanien qui avait exigé, sans obtenir gain de cause, que Ziv Moyal soit jugé en Israël ne veut plus revoir l’ancienne ambassadrice. Selon une source israélienne, l’ambassadrice Einat Schlein sera donc remplacé à la suite de la colère d’Amman … Lire la suite sur tel-avivre.com