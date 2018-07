Israël va modifier les règles de délivrance de licences de port d’armes.

Après la survenue de troubles meurtriers à la frontière entre l’Etat hébreu et la bande de Gaza, entre 35.000 et 40.000 Israéliens de plus pourraient bientôt être autorisés à porter des armes.

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure Gilad Erdan a proposé de modifier les règles de délivrance de licences de port d’armes dans le pays. Plus précisément, le ministre prévoit de l’autoriser pour tous les Israéliens ayant servi dans des unités de combat. Lire la suite sur israelvalley.com