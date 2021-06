Il y a des termes quoi sonnent étrangement : l’Etat juif qui livre du matériel militaire à l’armée allemande !

Le groupe allemand ESG, spécialisé dans la systèmes et logiciels, et les industries aérospatiales israéliennes (IAI) ont signé un contrat portant sur la fourniture de 69 systèmes de radars tactiques israéliens à destination des unités de reconnaissance et de l’artillerie de l’armée de terre allemande.Lire la suite sur lphinfo.com