Israël: une tempête annoncée

A partir de ce mercredi jusqu’à ce week-end, un temps pluvieux est à prévoir dans le pays avec des précipitations extrêmement importantes. Dans le nord du pays: 250-150 mm, au centre: 200-100 mm sont attendus. Des inondations sont annoncées dans de nombreuses régions du pays. Attention également aux vents violents qui pourraient provoquer de nombreux dégâts.

Ce mercredi des vents violents sont à prévoir dans la plupart des régions du pays. Des bourrasques d’une force pouvant atteindre les 80 km/h. La pluie sur le nord du pays sera accompagnée d’orages et la neige est attendue sur le mont Hermon. Au centre du pays, des pluies éparses sont attendues et la visibilité sera réduite. Dans le sud du pays, des tempêtes de sable sont à prévoir.

L’ après-midi les précipitations se propageront sur le centre et seront accompagnées d’orages. On craint les inondations dans la plaine côtière et les basses terres. Le soir, les pluies toucheront également le nord du Néguev.

Prévisions pour les jours à venir

Jeudi, le temps orageux se poursuivra et les averses accompagnées d’orages concerneront le nord et le centre du pays. Des rafales de 50 à 70 km/h sont attendues avec des pointes à 100 km/h. Il y a une crainte sérieuse d’inondations dans les cours d’eau de la moitié nord du pays. Des pluies locales toucheront le Néguev avec un risque d’inondations dans le désert de Judée. Les températures seront en baisse et de la neige est attendue sur le Hermon.

Vendredi devrait être pluvieux et orageux dans le nord et le centre du pays avec toujours des risques d’inondations. Il pleuvra mais dans une moindre mesure dans le Néguev. Dans la Arava, quelques pluies sont possibles. Précipitations neigeuse sur le Hermon.

Samedi, il pleuvra dans le nord et le centre du pays. Risques d’inondations à prévoir dans le désert de Judée et dans la vallée du Jourdain. Il pourrait encore y avoir de la neige sur le Hermon.