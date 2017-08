Israël, un leader mondial de l’agriculture numérique

Agriculture et technologie, deux mots qui, pour bien des gens, ne vont pas nécessairement ensemble. Pourtant, il n’est plus rare de voir dans les champs en Israël des drones, des robots, des tracteurs dirigés grâce à un GPS et des producteurs munis d’un téléphone intelligent collé à l’oreille ou au bout des doigts.

Aujourd’hui en Israël les applications mobiles à l’assaut du monde agricole : il n’y a pas une semaine où il n’y a pas de développement en haute technologie en agriculture.

Israël offre à ses agriculteurs une multitude d’offres Mobile, 4G, Fixe, VoIP, Internet sur Fibre Optique et messagerie permettant une meilleure couverture et de meilleurs avantages.

Le pays offre les meilleurs services aux agriculteurs et des meilleures solutions de télécommunications comme l’information en temps réel, pyrodésherbeur qui détruit les mauvaises herbes grâce à une flamme, station météo, utilisation de microguêpes parasitoïdes pour contrôler un prédateur dans les champs, l’information ne manque pas.

Des tracteurs intelligents de la technologie avancée israélienne

Imposants et équipés comme des cabines d’avion, des tracteurs qui sillonnent les champs sont de véritables machines intelligentes. Munis de GPS, ils permettent de pratiquer une agriculture précise au centimètre près.

«Grâce à cette technologie, on se dirige au bon endroit autant le jour que la nuit», indique Danny Almot, gérant de la ferme, située au Galilée.

«On évite ainsi des passages inutiles, on diminue les risques de compacter trop le sol. L’engrais est épandu là où il faut et à la bonne quantité, les zones de mauvaises herbes sont mieux ciblées. Par conséquent, on applique les pesticides uniquement à ces emplacements. Au final, on préserve l’environnement, on augmente notre rendement et on diminue nos coûts», affirme Almot.

Cette technologie de la Start-up miRobot (en photo) permet donc de réduire les pesticides. Aujourd’hui les agriculteurs découvrent des innovations les aidant à faire des choix pour réduire l’utilisation de pesticides.

Un tel GPS ne se compare pas du tout à ceux que l’on retrouve dans les voitures. D’abord, il y a le coût d’acquisition, entre 20 000$ et 40 000$. Ces derniers doivent aussi être entièrement programmés pour correspondre aux caractéristiques de l’entreprise.

«On entre des données comme la date des semis, les pulvérisations, la température. Il y a aussi toute la caractérisation des champs, etc.», ajoute Almot.

Une fois cette tâche complétée, les informations transmises au producteur sont une véritable mine d’or. Elles facilitent tout le travail de gestion de l’entreprise. «Grâce à cela, on est capable d’établir des prévisions, de savoir de quoi aura l’air notre prochaine production et de prendre les décisions qui s’imposent», conclu gérant de la ferme.