Israël : un antiseptique à base d’eau, plus puissant que la javel

Un antiseptique respectueux de l’environnement pourrait être utilisé en toute sécurité au quotidien pour désinfecter les surfaces dans les hôpitaux, les supermarchés et les crèches.

Un antiseptique miracle. En 2019, l’Université Bar-Ilan en Israël avait annoncé de nouvelles technologies pour produire des désinfectants puissants et respectueux de l’environnement, à base d’eau du robinet, qui peuvent éliminer les bactéries et tuer les virus, y compris ceux de la famille des coronavirus. Ce désinfectant, efficace et sûr, ne contamine pas les eaux souterraines. Ces matériaux ont été récemment testés par la Dr Inna Kalt et la Dr Tatiana Borodiansky Shteinberg dans le laboratoire du Pr Ronit Sarid, de la faculté des sciences de la vie Mina et Everard Goodman de l’Université Bar-Ilan, et se sont révélés efficaces pour neutraliser les virus de type corona.



Cette technologie qui transforme l’eau du robinet ordinaire en une solution anti-virus a été développée et brevetée par le Dr Eran Avraham, le Dr Izaak Cohen et le Pr Doron Aurbach, chef du groupe d’électrochimie, au Département de chimie et à l’Institut de nanotechnologie et Matériaux avancés à l’Université Bar-Ilan.

Les électrodes nanométriques

La technologie repose sur un réseau d’électrodes nanométriques aux propriétés de surface uniques. La rencontre entre l’eau et les électrodes crée un matériau de nettoyage dans un environnement aquatique. Cette combinaison offre une capacité antibactérienne efficace pour les micro-organismes (bactéries, virus et spores), sans danger pour les macro-organismes (comme les cellules de la peau).

La plate-forme sur laquelle repose la technologie permet la préparation d’une variété de solutions pour nettoyer les espaces contre les bactéries, telles que les aérosols en spray (pour désinfecter les surfaces, les appareils, les lits, les placards, les salles de bains, les toilettes, etc.), les conteneurs pour l’immersion (appareils de lavage, mains…), lingettes désinfectantes, lavage des mains, lavage des chaussures, seaux pour laver et désinfecter les sols, systèmes de climatisation, machines à laver et purificateurs d’air à brouillard sec.

La capacité de produire des électrodes dans une variété de formes et de textures rend la technologie adaptée à presque toutes les applications : un filtre dans un climatiseur, un récipient pour laver le poisson et la viande, la désinfection et l’élimination des pesticides des légumes et des fruits, en spray portable, un appareil pour la fabrication de chiffons antibactériens jetables et de nombreuses autres applications, même des masques et des gants.

100 fois plus efficace que l’eau de Javel

Cet antiseptique est 100 fois plus efficace que l’eau de Javel et de faibles concentrations (50 à 200 mg) de matières actives par litre suffisent pour désinfecter (contrairement à l’eau de Javel qui nécessite entre 5000 et 20000 mg par litre). Ils sont également beaucoup plus respectueux de l’environnement et ne provoquent pas de brûlures ou de sécheresse cutanée. Ils peuvent être efficaces dans le traitement des plaies, une possibilité selon l’étude. Ils ne provoquent pas de corrosion et, surtout, avec une très faible concentration à 50 mg, ils éliminent toutes sortes de virus.

Dans des conteneurs sans électrode, les désinfectants peuvent rester efficaces pendant deux mois et être vendus dans des bouteilles recyclables. Pour les produits en bouteille réutilisables, un processus assez simple peut être appliqué pour une utilisation au long terme.

« Nous avons examiné la capacité de ces matériaux à bloquer l’infection par le virus de l’herpès simplex de type 1 et le coronavirus humain OC43. Les deux virus ont été complètement éliminés lorsqu’ils ont été exposés aux désinfectants pendant différentes périodes. Les caractéristiques structurelles de l’OC43 sont similaires à celles du récent SRAS- Le CoV-2 suggère que ce virus sera également facilement éliminé avec ce désinfectant », a déclaré le Pr Sarid.

Traduction/adaptation Esther Amar pour Israël Science Info