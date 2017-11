FIGAROVOX/TRIBUNE – A l’occasion du centenaire de la Déclaration Balfour, Shmuel Trigano livre son analyse du confli israélo-plaestinien et prédit un avenir sombre pour l’Etat juif. Professeur émérite des Universités, Shmuel Trigano est un philosophe et sociologue, spécialiste de la tradition hébraïque et du judaïsme contemporain. L’Etat qui pratique l’ «apartheid» que l’on sait, Israël, […] Lire la suite sur lphinfo.com