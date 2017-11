Israël très positif sur la coalition antiterroriste du Prince ben Salmane (Saoud).

Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane est de plus en plus apprécié en Israël. Selon Europe1 : « Il a officiellement lancé dimanche à Ryad une coalition militaire antiterroriste de 41 pays musulmans, en promettant une « coordination forte, excellente et spéciale » entre ses membres contre les groupes extrémistes. « Notre réunion est très importante car ces dernières années les organisations (terroristes) agissaient dans nos pays sans qu’il y ait de coordination » pour les contrer. Lire la suite sur israelvalley.com