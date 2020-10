Israël spécialiste des problèmes d’eau ? Ça coule de source !

Voilà bien le motif de se réjouir !Israël, ce tout petit pays s’est donné comme un grand, les moyens pour maîtriser les plus récentes technologies dans le domaine de l’eau et résoudre tous les problèmes inhérents à ce liquide essentiel à la survie de l’humanité, partout dans le monde.

Une réussite quant à sa consommation personnelle (Voir VIDEO ) mais aussi avec mission d’aider son prochain…

Ainsi de venir en aide au Cameroun récemment frappé par le choléra au travers d’une société appelée « NUFiltration », à la base d’un dispositif révolutionnaire capable de transformer les rivières les plus contaminées en longs fleuves tranquilles d’eau potable purifiée.

Le plus fort étant d’avoir non pas créé un moyen inédit pour ce faire, mais tout simplement mis à profit un équipement médical déjà existant !

En effet, c’est tout simplement grâce aux conseils d’un médecin de la faculté de médecine de l’université de Tel-Aviv que l’équipe a redécouvert le pouvoir quasiment magique des filtres de dialyse, un produit jetable que l’on trouve à peu près dans n’importe quel hôpital, qui ne nécessite pas d’électricité, est facilement transportable et peut être utilisé jusqu’à trois ans.

Une évidence ? Encore fallait-il y penser !

Ces articles simples devenant alors eux-mêmes sources de purification …Il aura suffi de mettre à profit le fait que ces filtres éliminent les bactéries des sources d’eau polluées, pour prévenir entre autres les effets catastrophiques du choléra dans des camps de réfugiés au Congo et au Mali.

(Au cours des dernières années, le « NUFiltration » dont une unité est basée à Césarée, a également proposé son système à la communauté de l’île de Ghanan, les villageois souffrant d’insuffisance rénale à cause de l’eau polluée.)

Un avant et un après « NUFiltration » !

« Il y a un avant et un après », explique le professeur Nathan Levin, l’un des néphrologues les plus connus au monde.

Avant la mise en place de « NUFiltration » il n’y avait qu’infections et déshydratations désolantes… Après, tout cela a disparu.

« C’est proprement incroyable ! Dès que l’on commence à pomper l’eau de la rivière, on obtient immédiatement de l’eau potable et c’est un miracle pour la population », a déclaré Omri Cohen, responsable technique du NUF, impliqué dans une mission au Ghana.

Ceci-étant, « NUFiltration » n’est que la dernière d’une série d’entreprises israéliennes qui ont aidé à apporter de l’eau propre dans le monde.

Une start-up israélienne connue sous le nom de « Water-Gen » s’est mobilisée pour aider Porto Rico l’an dernier après que l’ouragan Maria l’ait frappé, en utilisant une machine qui fonctionne comme un humidificateur domestique, mais capte et nettoie l’eau plutôt que l’humidité.

Dito pour « Soapy » et bien d’autres dont le but commun est de rendre leurs interventions peu onéreuses, les améliorer sans relâche et ce, pour une application la plus longue possible sur le terrain…

Faire qu’Israël puisse venir ainsi au secours des communautés les plus démunies. »