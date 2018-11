Israël sous une pluie de roquettes ce soir, un jeune israélien de 19 ans grièvement blessé

Au moins deux cent roquettes ont été tirées par le Hamas ce soir sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza. Les sirènes d’alerte rouge ont retenti dans le sud d’Israël dans les conseils de Sderot, Netivot, Beer Sheva et Sdot Negev, Ashkelon Beach, Shaar Hanegev et Eshkol. Un certain nombre de roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile Iron Dome mais pas toutes puisqu’un jeune israélien de 19 ans a été grièvement blessé et six autres personnes plus légèrement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué le Cabinet de sécurité…Lire la suite sur tel-avivre.com