Israël souffle… Chine et Etats-Unis renoncent à toute guerre commerciale.

La Chine et les Etats-Unis ont décidé de renoncer à toute guerre commerciale et à l’augmentation des droits de douane, a déclaré le vice-Premier ministre chinois Liu He, a annoncé dimanche l’agence officielle Xinhua. En Israël, les milieux d’affaires ont été satisfaits par cette décision.

Israël est très actif sur les marchés Américains et Chinois. Une guerre entre les deux puissances aurait eu, inévitablement, des conséquences négatives sur Israël.

Selon Yahoo : « Cette annonce, faite après des négociations de haut niveau à Washington, intervient après des mois de tensions entre les deux puissances. Le président américain Donald Trump fustigeait une relation commerciale déséquilibrée qui constituait un danger pour les Etats-Unis. Lire la suite sur israelvalley.com