Le Soudan et Israël ont convenu de normaliser leurs relations, sous l’égide du président américain Donald Trump. Ce rapprochement historique, visant à mettre fin à des décennies d’hostilités entre Khartoum et l’État hébreu, a été salué par de nombreux dirigeants, mais a également été critiqué par l’autorité palestinienne et l’Iran. Lire la suite sur israelvalley.com