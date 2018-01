Israël Smile. Le Danemark change t-il de camp et devient-il anti-BDS ?

ISRAELVALLEY PROJET « BDS OUT ». Le Ministère danois des Affaires étrangères a annoncé la fin de l’aide financière, ainsi qu’un processus de contrôle plus strict, pour le transfert de fonds aux ONG palestiniennes. Le Ministre israélien des Affaires stratégiques a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahu que des fonds européens vont à des ONG palestiniennes qui ont des liens avec des organisations terroristes et promeuvent le boycott contre Israël ; en réponse à une lettre du Ministre des Affaires stratégiques Erdan au Ministre danois des Affaires étrangères insistant pour que le Danemark mette fin à ce financement. Lire la suite sur israelvalley.com