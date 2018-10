Israël sera à la Fiac. Retour sous la verrière du Grand Palais (17 au 21 octobre)

La Fiac est de retour sous la verrière du Grand Palais du 17 au 21 octobre, avec, pour cette 45ème édition, 195 galeries venues de 27 pays, dont Israël. De nombreux visiteurs israéliens font le déplacement à Paris pour cet évènement mondial. Selon nos estimations plus d’une quinzaine de galeries d’art de Tel-Aviv et Jérusalem seront à Paris pour la Fiac. L’art contemporain est présent au coin des rues de Tel-Aviv : espaces créatifs, centres de design, ateliers, écoles, etc. Sans compter les musées ou les foires, la cité compte plus d’une cinquantaine de galeries qui exposent des artistes Israéliens ou étrangers : peinture, sculpture, photographie, design.

Selon Noémie Grynberg : « Bien que les arts visuels ne jouissent pas d'une vraie tradition locale, de solides collections ont vu le jour. Le boom du high-tech des dernières années a produit une nouvelle catégorie de jeunes amateurs israéliens. Quant aux nouveaux médias, ils rentrent également peu à peu dans la culture moderne. Ainsi, le Centre d'Art Contemporain, fondé en 1998, soutient œuvres vidéo et performances artistiques. A Tel-Aviv, les galeries d'art sont disséminées á travers la ville. Elles se veulent à la fois révélatrices des talents locaux et précurseurs de la scène internationale ».