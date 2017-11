Israël se porte au secours d’un village druze du Golan syrien

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins neuf morts et plus de vingt blessés dans le village druze de Khader près de la frontière israélo-syrienne sur le Golan syrien. Pour l’instant on ne sait pas qui a perpétré cet attentat mais il est plus que probable qu’il s’agisse de l’un des groupes de rebelles salafistes.

Par ailleurs des tirs à l’arme automatique en provenance de la Syrie ont fait un blessé du côté israélien, un habitant de village druze de Majd el-Shams venu avec des dizaines d’autres habitants druzes pour manifester près de la frontière. La police israélienne a dû repousser des Druzes israéliens qui tentaient de passer la frontière pour venir en aide à leurs frères syriens. Lire la suite sur jforum.fr