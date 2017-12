Israël Science. Zuckerman, un philantrope juif américain, lutte contre la fuite des cerveaux.

Depuis des années, le gouvernement israélien tente activement de lutter contre l’exode d’universitaires en quête d’installations de recherche de premier ordre et d’emplois mieux rémunérés à l’étranger.

Depuis 2010, il a dépensé des millions de dollars en campagnes et en incitations destinées à inciter les doctorants israéliens à revenir dans l’Etat juif. En 2013, il a lancé le programme israélien National Brain Gain, en collaboration avec un certain nombre de ministères, pour faciliter le retour des professionnels et de leurs familles.

Mais il semble que la fuite des cerveaux n’ait pas diminué. Selon un rapport publié en juillet 2017 par le Bureau central des statistiques, 11% des Israéliens titulaires de doctorats d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur israéliens vivent à l’étranger depuis au moins trois ans et près de 6% de tous les Israéliens diplômés entre 1980 et 2010 ont résidé en dehors d’Israël pendant trois ans ou plus. Lire la suite sur israelvalley.com