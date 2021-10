Israël s’attaque à la pénurie de tombes avec un énorme mausolée souterrain high-tech.

Alors que l’État juif est confronté à une grave pénurie d’espace funéraire, un gigantesque cimetière souterrain équipé du Wi-Fi, de la climatisation et de portes actionnées par des téléphones portables est en cours de construction. Ce complexe tentaculaire situé à Jérusalem Ouest, pourra accueillir des dizaines de milliers de tombes et pourrait être agrandis plus profondément dans le sol dans les décennies à venir. nLire la suite sur israelvalley.com