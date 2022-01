Israël rouvre (un peu) ses frontières aux vaccinés mais pas aux Français

Les visiteurs et les touristes étrangers pourront à nouveau se rendre dans l’Etat hébreu à partir de ce dimanche pour peu que leur schéma vaccinal soit complet et qu’ils soient originaires de pays classés vert ou orange. Avec le Maroc, Israël est le pays qui a appliqué les mesures les plus strictes depuis l’apparition du variant Omicron en fin d’année dernière. Concrètement, ses frontières sont fermées aux visiteurs étrangers depuis novembre 2021 et les israéliens n’ont pas le droit de se rendre en France……Détails…….