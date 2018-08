Israël rouvre le point de passage de Kerem Shalom

Serait-ce le début d’une trêve de longue durée? Après trois jours sans incidents violents à la frontière de Gaza, Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, a rouvert à 9 h précise, ce mercredi 15 août, Kerem Shalom, le seul point de passage de marchandise entre Israël et l’enclave palestinienne et dans le même temps, il a également supprimé les restrictions imposées dans la zone de pêche à Gaza. Précisons ici, car c’est important, qu’en raison des tensions à la frontière de Gaza, Israël avait restreint la zone de pêche des palestiniens de Gaza et bloqué début juillet le passage de marchandises à Kerem Shalom, à l’exception tout de même des aliments et des médicaments. Lire la suite sur tel-avivre.com