Israël révolutionne la fabrication de verres de lunettes

Environ 2,5 milliards de personnes ayant besoin de lunettes n’y ont pas accès. Pour remédier à cet état de choses, le professeur Moran Bercovici et le Dr Valeri Frumkin, chercheurs au Technion, ont eu une idée.

En fait, leur domaine de compétence est la mécanique des fluides et non pas l’optique. Jusqu’ici, ils pouvaient former des lentilles à partir de matériaux fluides qui durcissent, comme les polymères. Toutefois, en raison des phénomènes de gravité ces lentilles avaient nécessairement un tout petit diamètre. Les deux chercheurs ont mis au point une méthode spéciale pour isoler les matériaux et fabriquer des verres de lunettes. Tout ce dont ils ont eu besoin est : un polymère pas cher, de l’eau, du sel (ou de la glycérine), un moule rond et la lumière UV.

Cette méthode est révolutionnaire. Jusqu’ici, la fabrication de verres de lunettes était compliquée. Elle n’avait pas évolué depuis 300 ans. De plus, 80 pour cent des matériaux utilisés finissant à la poubelle. Les deux chercheurs pensent que leur méthode offre une bonne solution à de nombreux pays pauvres. Voila qui leur permettra de fabriquer facilement et à moindre coût les verres de lunettes dont la population a besoin.

Des verres de lunettes mais aussi les télescopes spatial

Quand Moran Bercovici a présenté son idée à un chercheur de la NASA, ce dernier a pensé à une seconde utilisation possible : un télescope spatial. Avec cette nouvelle méthode, les télescopes spatiaux pourraient être directement fabriqués dans l’espace. Ils pourront en outre, être cent fois plus puissants que les télescopes classiques. de quoi permettre d’étudier des planètes hors de notre système solaire. Certes, il va falloir encore de nombreux travaux de recherche et beaucoup de temps avant la réalisation de ce type de télescope. Mais la voie est tracée.

Pour Moran Bercovici, il est proprement inouï qu’aucun chercheur n’ait eu cette idée auparavant. « Chaque fois que j’anime une conférence, je redoute que quelqu’un ne se lève et déclare qu’un quelconque chercheur en Russie a déjà eu cette idée il y a 60 ans. Parce que cette méthode est tellement simple ».

SOURCE: Groupe Israël-Suisse